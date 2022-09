Premium Het beste van De Telegraaf

Brighton-huurling valt op met assist én fout Recordtiener Kozlowski toont Arnhem glimp van klasse

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Kozlowski in actie tegen Volendam. Ⓒ Pro Shots

ARNHEM - Het Vitesse-publiek zag tegen FC Volendam een glimp van de grote klasse van Kacper Kozlowski, de grote belofte van het Poolse voetbal. Met een geweldige voorbereidende actie stond de huurling van Brighton & Hove Albion aan de basis van het Arnhemse doelpunt van zijn landgenoot Bartosz Bialek. Kozlowski viel echter ook de tegentreffer te verwijten, want die leidde de pas 18-jarige middenvelder in met lichtzinnig balverlies in de middenlinie. En zo was Kozlowski de centrale figuur bij het 1-1 gelijkspel, dat in Arnhem als een grote teleurstelling werd ervaren.