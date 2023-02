Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Griekspoor zakt na week rust naar 61e plaats

08.28 uur: Tallon Griekspoor is na een week rust wat plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De 26-jarige Haarlemmer vond zijn naam maandag terug op de 61e plaats. Vorige week was Griekspoor de nummer 57 van de wereld.

Botic van de Zandschulp bleef op de 35e plaats staan. Sinds de Australian Open kwam hij niet meer in actie. Van de Zandschulp en Griekspoor doen deze week net als Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Griekspoor werd op de wereldranglijst gepasseerd door onder anderen Wu Yibing. De 23-jarige Wu schreef zondag in Dallas als eerste Chinese tennisser een ATP-toernooi op zijn naam en schoot 39 plekken omhoog op de ranking. Hij staat nu op de 58e plaats. De Serviër Novak Djokovic, vorige maand winnaar van de Australian Open, is de nummer 1 van de wereld.

Bij de vrouwen zakte Arantxa Rus twee plaatsen, naar de 115e positie. In de top 10, aangevoerd door de Poolse Iga Swiatek, veranderde niets.

Amerikaanse golfer Scheffler terug als nummer 1 van de wereld

08.06 uur: De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler is weer de nummer 1 van de wereld. De 26-jarige Scheffler schreef zondag in Scottsdale (Arizona) het Phoenix Open op zijn naam, zijn vijfde toernooizege op de PGA Tour. De Amerikaan keerde daardoor terug aan kop van de wereldranglijst.

Scheffler nam de eerste plaats over van Rory McIlory uit Noord-Ierland. De Amerikaan zegevierde vorig jaar ook al op het Phoenix Open. Dat was zijn eerste overwinning op de PGA Tour. Nadat Scheffler in korte tijd nog twee toernooien had gewonnen, werd hij de nummer 1 van de wereld. In april vierde hij op de Masters zijn eerste majorzege.

Scheffler moest een half jaar later de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan McIlroy, maar met zijn vijfde toernooizege in een jaar tijd keert de Amerikaan terug aan kop. "Dit voelt heel goed", zei Scheffler.

Oud-international Boateng assistent bondscoach Hughton bij Ghana

08.02 uur: Voormalig Oranje-international George Boateng blijft als assistent werken bij de nationale ploeg van Ghana. De 47-jarige Boateng, die vier keer voor het Nederlands elftal speelde, gaat onder de nieuwe bondscoach Chris Hughton door in de rol die hij al bijna een jaar bekleedt. Boateng werd geboren in Ghana, maar verhuisde als kind naar Nederland en speelde na zijn doorbraak bij Feyenoord jaren in Engeland.

De 64-jarige Hughton volgt Otto Addo op als bondscoach. De geboren Engelsman, die een Ierse moeder en Ghanese vader heeft, was als technisch adviseur al betrokken bij het Ghanese elftal. Op het WK van eind vorig jaar in Qatar bleef Ghana steken in de groepsfase. De ploeg van Addo won mede dankzij twee doelpunten van Ajacied Mohammed Kudus van Zuid-Korea, maar verloor van Portugal en Uruguay.

Hughton voetbalde zelf jarenlang voor Tottenham Hotspur en was international van Ierland. Als trainer had hij onder meer Newcastle United, Norwich City en Brighton & Hove Albion onder zijn hoede. Ook was Hughton een paar keer interim-trainer bij de Spurs.

Celtics voorbij Grizzlies in NBA-topper

08.00 uur: basketballers van Boston Celtics hebben de topper in de NBA tegen Memphis Grizzlies gewonnen met 119-109 en hun koppositie in de Eastern Conference verstevigd. Het was de 41e zege van het seizoen voor de Celtics. De Grizzlies behielden ondanks de nederlaag de tweede positie in de Western Conference.

De Grizzlies namen een 37-31-voorsprong in het tweede kwart, maar de Celtics bogen die achterstand om in een voorsprong van 61-48 bij de rust. De ploeg uit Memphis vocht zich in de tweede helft terug en trok de stand gelijk tot 63-63. In de laatste periode zette de thuisploeg uit Boston aan voor een beslissend offensief. Derrick White was de topschutter voor de Celtics met 23 punten, Ja Morant maakte er 25 punten voor de Grizzlies.