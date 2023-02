KNVB stuurt Higler naar de Kuip voor Feyenoord-AZ

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

KNVB wijst scheidsrechter Higler aan voor topper Feyenoord - AZ

19.27 uur: De topper in de Eredivisie tussen koploper Feyenoord en nummer 2 AZ, staat zaterdag onder leiding van Dennis Higler. De scheidsrechter krijgt vanaf 21.00 uur in De Kuip ondersteuning van grensrechters Joost van Zuilen en Patrick Inia. Sander van der Eijk is de vierde official en Pol van Boekel de videoscheidsrechter.

Higler was een week geleden bij de ontmoeting tussen Feyenoord en PSV (2-2) de videoscheidsrechter. In oktober leidde Higler als scheidsrechter in Rotterdam de topper tussen Feyenoord en FC Twente (2-0).

Feyenoord woensdag in actie in KNVB-beker, Ajax en PSV donderdag

17.47 uur: De kwartfinale in de KNVB-beker tussen SC Heerenveen en Feyenoord is vastgesteld op woensdag 1 maart om 20.00 uur. Titelverdediger PSV en Ajax komen een dag later in actie. PSV trapt om 18.45 uur in het Philips Stadion af tegen ADO Den Haag, De Graafschap tegen Ajax begint om 21.00 uur.

Dinsdag 28 februari is de eerste kwartfinale, tussen FC Utrecht en Spakenburg (20.00 uur).

Borussia Dortmund zes weken zonder Moukoko

16.56 uur: Borussia Dortmund heeft de komende anderhalve maand niet de beschikking over Youssoufa Moukoko. De 22-jarige aanvaller kampt met een scheurtje in zijn enkel. „We houden rekening met zes weken afwezigheid”, verklaarde technisch directeur Sebastian Kehl. „Het is voor Youssoufa en voor ons bitter nieuws.” De jonge Duitser mist door de blessure onder meer de dubbele confrontatie met Chelsea in de achtste finales van de Champions League.

Moukoko liep de blessure afgelopen zaterdag op tijdens de 2-0 overwinning bij Werder Bremen. Hij maakte dit seizoen zes treffers in achttien competitieduels voor de nummer 3 van Duitsland. De tweevoudig international verlengde in januari zijn aflopende contract in Dortmund tot de zomer van 2026. Hij stond ook in de belangstelling van Barcelona, Chelsea, Liverpool en Newcastle United.

FC Emmen haalt Hoesen terug naar Nederland

16.38 uur: FC Emmen heeft de aanval versterkt met Danny Hoesen. De 32-jarige spits tekent een contract tot het einde van het seizoen. Hoesen speelde in Nederland voor Fortuna Sittard, FC Groningen en Ajax. De laatste jaren was hij actief in de Verenigde Staten voor San Jose Earthquakes en Austin FC.

„We waren nog op zoek naar meer mogelijkheden voorin, mede door de vele blessures”, verklaarde Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. „Danny was transfervrij nu de competitie in Amerika is afgelopen. Hij is een snelle en beweeglijke aanvaller die bovendien met zijn ervaring belangrijk kan zijn voor onze ploeg.” Emmen staat op de zestiende plaats in de Eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen goed is voor de play-offs om promotie/degradatie.

Danny Hoesen Ⓒ FC Emmen

Ajax onder 18 treft Sporting in Youth League

15.57 uur: Ajax onder 18 speelt in de achtste finale van de UEFA Youth League een uitwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Dat heeft de loting in maandagmiddag in Nyon uitgewezen. De Ajax-talenten spelen op 28 februari of 1 maart tegen de Portugezen.

Ajax onder 18 wist zich via de tussenronde te plaatsen voor de knock-outfase van het hoogste Europese clubtoernooi voor jeugdteams. In Hongarije won de ploeg van Frank Peereboom nipt van MTK Boedapest dankzij een doelpunt van Gabriel Misehouy: 0-1.

De acht groepswinnaars van de Youth League lootten maandag tegen de acht winnaars van de tussenronde van het jeugdtoernooi. De wedstrijden in de achtste finale gaan over één gespeeld duel. De kwartfinales worden gespeeld op 14 en 15 maart. De winnaars van die ronde plaatsen zich voor de halve finale in Nyon op 21 april. De finale volgt drie dagen later in de Zwitserse stad.

Villarreal rest van het seizoen zonder geblesseerde Coquelin

15.36 uur: Villarreal kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Francis Coquelin. De 31-jarige middenvelder kampt met een gescheurde voorste kruisband en zal deze week worden geopereerd. Coquelin liep de blessure zondag op tijdens de 1-0 thuisnederlaag tegen Barcelona. De Fransman werd tien minuten voor rust gewisseld. Hij speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de nummer 8 van Spanje.

Coquelin speelt sinds 2020 bij Villarreal. Eerder kwam hij onder meer uit voor Valencia en Arsenal.

Vitesse is Arcus twee duels kwijt

14.42 uur: Vitesse kan de komende twee wedstrijden niet beschikken over Carlens Arcus. De verdediger ging maandag akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

Arcus kreeg zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) in de beginfase van de tweede helft rood. De Haïtiaan moest vertrekken nadat hij rond de middenlijn met hoog geheven been de knie van Sander van de Streek had geraakt. Scheidsrechter Jannick van der Laan trok na het terugkijken van de beelden rood.

Vitesse speelt de komende twee wedstrijden in de Eredivisie tegen FC Volendam (uit) en Ajax (thuis).

Griekspoor zakt na week rust naar 61e plaats

08.28 uur: Tallon Griekspoor is na een week rust wat plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De 26-jarige Haarlemmer vond zijn naam maandag terug op de 61e plaats. Vorige week was Griekspoor de nummer 57 van de wereld.

Botic van de Zandschulp bleef op de 35e plaats staan. Sinds de Australian Open kwam hij niet meer in actie. Van de Zandschulp en Griekspoor doen deze week net als Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam.

Griekspoor werd op de wereldranglijst gepasseerd door onder anderen Wu Yibing. De 23-jarige Wu schreef zondag in Dallas als eerste Chinese tennisser een ATP-toernooi op zijn naam en schoot 39 plekken omhoog op de ranking. Hij staat nu op de 58e plaats. De Serviër Novak Djokovic, vorige maand winnaar van de Australian Open, is de nummer 1 van de wereld.

Bij de vrouwen zakte Arantxa Rus twee plaatsen, naar de 115e positie. In de top 10, aangevoerd door de Poolse Iga Swiatek, veranderde niets.

Amerikaanse golfer Scheffler terug als nummer 1 van de wereld

08.06 uur: De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler is weer de nummer 1 van de wereld. De 26-jarige Scheffler schreef zondag in Scottsdale (Arizona) het Phoenix Open op zijn naam, zijn vijfde toernooizege op de PGA Tour. De Amerikaan keerde daardoor terug aan kop van de wereldranglijst.

Scheffler nam de eerste plaats over van Rory McIlory uit Noord-Ierland. De Amerikaan zegevierde vorig jaar ook al op het Phoenix Open. Dat was zijn eerste overwinning op de PGA Tour. Nadat Scheffler in korte tijd nog twee toernooien had gewonnen, werd hij de nummer 1 van de wereld. In april vierde hij op de Masters zijn eerste majorzege.

Scheffler moest een half jaar later de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan McIlroy, maar met zijn vijfde toernooizege in een jaar tijd keert de Amerikaan terug aan kop. „Dit voelt heel goed”, zei Scheffler.

Oud-international Boateng assistent bondscoach Hughton bij Ghana

08.02 uur: Voormalig Oranje-international George Boateng blijft als assistent werken bij de nationale ploeg van Ghana. De 47-jarige Boateng, die vier keer voor het Nederlands elftal speelde, gaat onder de nieuwe bondscoach Chris Hughton door in de rol die hij al bijna een jaar bekleedt. Boateng werd geboren in Ghana, maar verhuisde als kind naar Nederland en speelde na zijn doorbraak bij Feyenoord jaren in Engeland.

De 64-jarige Hughton volgt Otto Addo op als bondscoach. De geboren Engelsman, die een Ierse moeder en Ghanese vader heeft, was als technisch adviseur al betrokken bij het Ghanese elftal. Op het WK van eind vorig jaar in Qatar bleef Ghana steken in de groepsfase. De ploeg van Addo won mede dankzij twee doelpunten van Ajacied Mohammed Kudus van Zuid-Korea, maar verloor van Portugal en Uruguay.

Hughton voetbalde zelf jarenlang voor Tottenham Hotspur en was international van Ierland. Als trainer had hij onder meer Newcastle United, Norwich City en Brighton & Hove Albion onder zijn hoede. Ook was Hughton een paar keer interim-trainer bij de Spurs.

Celtics voorbij Grizzlies in NBA-topper

08.00 uur: basketballers van Boston Celtics hebben de topper in de NBA tegen Memphis Grizzlies gewonnen met 119-109 en hun koppositie in de Eastern Conference verstevigd. Het was de 41e zege van het seizoen voor de Celtics. De Grizzlies behielden ondanks de nederlaag de tweede positie in de Western Conference.

De Grizzlies namen een 37-31-voorsprong in het tweede kwart, maar de Celtics bogen die achterstand om in een voorsprong van 61-48 bij de rust. De ploeg uit Memphis vocht zich in de tweede helft terug en trok de stand gelijk tot 63-63. In de laatste periode zette de thuisploeg uit Boston aan voor een beslissend offensief. Derrick White was de topschutter voor de Celtics met 23 punten, Ja Morant maakte er 25 punten voor de Grizzlies.