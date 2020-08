Dobbelen om het podium in Tour de France

Primoz Roglic is een van de grote favorieten van de eindzege van de Tour de France, die zaterdag van start gaat in Nice. Ⓒ ANP/HH

NICE - Toen Egan Bernal in 2019 als Tour-winnaar terugvloog naar Colombia, voorspelden velen dat de twintiger de eindzeges in ’s werelds belangrijkste koers voorlopig wel aan elkaar zou rijgen. Nu wijzen diezelfde mensen naar Primoz Roglic als de aanstaande winnaar. Voor de andere klassementsrenners die ook dromen van het geel of een podiumplaats, is dat prachtig. Het wordt dobbelen om de prijzen. En nu vooral nog niet in de kaarten laten kijken…