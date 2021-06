Oekraïne herstelt zich van Oranje-tik en klopt Noord-Macedonië

De krachtmeting tussen de twee Oost-Europese landen kende twee gezichten. In de eerste helft was Oekraïne oppermachtig en Noord-Macedonië dreigde even overlopen te worden tegen een furieus gestart Oekraïne.

Andriy Yarmolenko, die tegen Oranje al een prachtig doelpunt maakte, opende de score voor Oekraïne na een slim genomen corner. En even later was het Roman Yaremchuk, de spits van AA Gent, die met een geweldige loopactie en afronding voor de 2-0 zorgde. Ook Yaremchuk had al het doel gevonden tegen Oranje. Yaremchuk hoopt deze zomer de stap omhoog te maken en bij AA Gent denken ze aan bedragen van 20 à 25 miljoen euro voor de grote en snelle spits, die zijn naam wel vestigt op EURO 2020 met twee goals in twee groepsduels.

De openingsgoal van Yarmolenko. Ⓒ ANP/HH

Noord-Macedonië, dat de eerste wedstrijd met 3-1 had verloren van Oostenrijk, kwam er in het geheel niet aan te pas. De Noord-Macedoniërs wisten via de Nations League een ticket binnen te slepen voor het eerste grote toernooi ooit, maar een garantie voor succes is dat nog niet. Een artistiek doelpunt van routinier Goran Pandev, die tegen Oostenrijk ook al doel had getroffen, werd afgekeurd, omdat de grote man van het Macedonische voetbal in de aanloop naar het doelpunt buitenspel had gestaan.

Oekraïne waande zich in de rust al zeker van de overwinning, maar Noord-Macedonië kwam in de tweede helft heel anders voor de dag en wist de aansluitingstreffer te maken. Na een overtreding op Goran Pandev ging de bal op de stip. Ezgjan Alioski, die het tegen Oostenrijk aan de stok kreeg met Marko Arnautovic, schoot in eerste instantie op de Oekraïense doelman, maar wist wel de rebound te benutten.

Georgiy Bushchan pakt een penalty, maar bezwijkt in de rebound. Ⓒ ANP/HH

Het werd daardoor weer spannend, want Noord-Macedonië deed flink zijn beste om een historisch punt op een EK-eindronde te pakken. Dat het spannend bleef tot het einde had Oekraïne echter aan zichzelf te wijten. Viktor Tsihankov miste een opgelegde kans en Ruslan Malinovskyi wist zelfs een penalty vanwege hands niet voorbij de Macedonische doelman Dimitrievski te krijgen. Het bleken uiteindelijk geen fatale missers, zodat Oekraïne qua punten langszij is gekomen bij Oostenrijk en het Nederlands elftal, die vanavond om 21.00 uur in actie komen.