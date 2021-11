Premium Het beste van De Telegraaf

Interview met de vader van WK-leider Max Verstappen Jos Verstappen heeft zijn twijfels over auto Lewis Hamilton: ’Nog nooit in m’n leven meegemaakt’

Door Erik van Haren

Jos en Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Jos Verstappen heeft twijfels over de auto van Mercedes, in het bijzonder die van Lewis Hamilton. De vader van Max Verstappen kan er met zijn hoofd niet bij dat de zevenvoudig wereldkampioen in Brazilië zó veel sneller was dan de Nederlandse coureur. „Ik wil best verliezen, maar het moet wel op een eerlijke manier gaan.”