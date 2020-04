Spelers Rode Ster leveren helft van hun salaris in

Ze willen de kampioen van Servië op die manier tegemoet komen in de coronacrisis. Ook Rode Ster Belgrado verliest veel aan inkomsten nu de competitie stilligt.

Solidair

„Gelukkig zijn onze spelers erg solidair met ons”, zegt algemeen directeur Zvezdan Terzic. „Het geeft maar weer eens aan dat we de juiste voetballers hebben aangetrokken. In juli kijken we hoe we er dan financieel voorstaan. Dan kunnen we misschien beter inschatten wat deze pandemie ons gekost heeft.”

Rode Ster Belgrado was hard op weg naar de derde landstitel op rij, totdat het coronavirus ook in Servië uitbrak. De koploper heeft een voorsprong van elf punten op naaste belager Partizan Belgrado.