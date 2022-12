Tweede journalist overleden op WK voetbal

Al-Misslam was actief als fotojournalist voor de Qatarese tv-zender Al-Kass. Deze maakte slechts heel kort melding van het overlijden van Al-Misslam. De krant Gulf Times meldt dat het overlijden onverwachts was. Over de doodsoorzaak wordt verder weinig gemeld.

Het nieuws komt een paar dagen na het overlijden van een andere journalist Grant Wahl uit de Verenigde Staten. De 48-jarige verslaggever stortte ineen op de perstribune tijdens Nederland-Argentinië. Een paar dagen ervoor was hij, omdat hij pijn aan zijn borst had, al bij de medici op bezoek geweest.