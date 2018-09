Brands houdt slag om de arm over verwachte versterking PSV

"We willen alleen iets doen als het een echte versterking betreft", aldus Brands. "We gaan geen spelers erbij halen voor de breedte. Dan kunnen we het beter met de huidige selectie doen”, aldus de technisch manager.

"Iedereen heeft het altijd maar over het halen van spelers, maar in principe hebben we voldoende opties. Op het middenveld zijn we nu even beter bezet dan voorin, maar we hebben ook spelers die in beide linies kunnen spelen. Een speler als Bart Ramselaar doet het momenteel prima op de linkerflank. Bovendien moet je een speler hebben die direct inzetbaar is, zoals bij Marco van Ginkel het geval was”, aldus Brands, die voor de transferwindow met Cocu al de optie heeft doorgesproken dat bij een vertrek van Narsingh er geen aanvaller, maar de dynamische en veel scorende Van Ginkel voor teruggehaald zou worden.