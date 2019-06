’Het zag er echt akelig uit bij Froome’

Chris Froome Ⓒ BSR Agency

VOIRON - Nee, op de intensive care van het CHU Hopital in Saint-Etienne was geen bloemetje van de organisatie van de Vuelta a España bezorgd. Chris Froome zal er momenteel ook niet op zitten te wachten. Zwaar verdoofd door de pijnstillers moet de viervoudig Tour de France-winnaar nog twee tot drie dagen in het Franse ziekenhuis blijven om te herstellen. Dat hij door de verlate schorsing van de Spanjaard Juan-José Cobo acht jaar na dato alsnog de Ronde van Spanje heeft gewonnen, zal hem voorlopig niet interesseren.