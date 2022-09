Oranje na nieuwe zege op Belgen zeker van Final Four

Het was voor het eerst sinds de periode 1996/1997 dat Oranje twee opeenvolgende zeges behaalde op België. De 129e Derby der Lage Landen was voor Nederland de laatste interland voor het WK in Qatar, dat voor Oranje op 21 november begint met een groepswedstrijd tegen Senegal. Waar het Nederlands elftal afgelopen donderdag in de uitwedstrijd tegen Polen zich nog sterk had gemanifesteerd, was het optreden tegen de Belgen een stuk fletser. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA werd bepaald niet verwend met een nogal zouteloze pot voetbal.

1-4 in Brussel

De Belgen zinden vooraf op revanche na de 1-4 thuisnederlaag tegen Oranje in juni van dit jaar, maar het vuur van de confrontatie in Brussel ontbrak ditmaal. Die ruime nederlaag kwam hard aan bij onze zuiderburen en deed twijfels ontstaan over de kracht van de Rode Duivels, die vier jaar geleden derde werden op het WK in Rusland. In de Johan Cruijff ArenA waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, waarbij Oranje en België fases van balbezit afwisselden, maar de Belgen voor rust wel meer dreiging richting het Nederlandse doel ontwikkelden.

Bekijk ook: Van Gaal houdt richting WK twee plekjes vrij voor Depay en De Jong

Bij de Rode Duivels waren er in vergelijking met de vorige interland tegen Wales van afgelopen donderdag twee wijzigingen. De pas 18-jarige Zeno Debast behield zijn basisplaats na zijn debuut en mocht het nu ook tegen een zwaarder ingeschatte tegenstander laten zien. Amadou Onana, de 21-jarige in Dakar geboren Everton-middenvelder speelde in de Johan Cruijff ArenA zijn tweede interland, terwijl er ook een plek was ingeruimd voor Timothy Castagne. Ditmaal vielen Yannick Carrasco en Youri Tielemans buiten de basiself.

Bij Oranje moest bondscoach Louis van Gaal de geblesseerde Frenkie de Jong en Memphis Depay vervangen. Voor hen speelden Marten de Roon en Vincent Janssen, terwijl Steven Berghuis, die in Warschau vroeg in het duel was ingevallen voor Teun Koopmeiners, en Davy Klaassen ditmaal ook basisplaatsen hadden gekregen. Dat ging ten koste van Cody Gakpo, tegen Polen nog maker van de openingsgoal.

Berghuis speelde in zijn 39e interland aanvankelijk een opvallend actieve rol. De creatieve Ajax-middenvelder was voortdurend aan de bal, had in enkele situaties dreiging in zijn spel, maar was ook in negatieve zin betrokken bij twee kansrijke situaties van de Belgen. Eerst gleed Berghuis weg toen Onana namens De Rode Duivels op de rechterflank opdook, waardoor de middenvelder gemakkelijk een voorzet kon geven. Eden Hazard knalde de bal in kansrijke positie over. Een grote kans voor de Belgen ontstond door balverlies van Berghuis, waardoor Michy Batshuayi in kansrijke positie kon aanleggen. Na een half uur was de wedstrijd voorbij voor Berghuis, die geblesseerd vervangen moest worden. Voor de Ajacied kwam Gakpo in de ploeg.

Remko Pasveer tijdens zijn tweede interland. Ⓒ René Bouwman

In zijn tweede interland had Ajax-doelman Remko Pasveer niet veel moeite om zijn doel schoon te houden, al was hij een stuk drukker dan Thibaut Courtois, zijn collega aan de overkant. Castagne en Onana vuurden schoten af, terwijl Axel Witsel in kansrijke positie opdook na een fraai balletje van Kevin De Bruyne. Pasveer bleef lang staan en kon daardoor simpel de bal uit de lucht plukken.

Oranje, dat in Polen nog zo dynamisch en energiek had gespeeld, werd zelf in de eerste vijfenveertig minuten maar tweemaal gevaarlijk. Janssen schoot van afstand, terwijl Dumfries over schoot na goed voorbereidend werk van Janssen. Het waren twee sterke momenten van de spits van Royal Antwerp FC, die niet goed uit de verf kwam als aanspeelpunt en in de rust werd vervangen door bondscoach Louis van Gaal. Kenneth Taylor kwam na 45 minuten in de ploeg en werkte net als Pasveer zijn tweede interland af. In plaats van Nathan Aké kwam in de tweede helft Tyrell Malacia uit de kleedkamer.

Bij de Belgen kwamen Charles De Ketelaere en Carrasco in de ploeg. Het spelpeil werd er niet beter op. Er vielen weinig interessante momenten te noteren voor beide doelen en de slordigheden stapelden zich op. België had een overwicht zonder Oranje echt aan het wankelen te brengen. Pasveer kon zich éénmaal echt onderscheiden, toen de sterk spelende Onana na een goede pass van De Bruyne zijn cipier De Roon wist af te schudden. De Ajax-doelman redde met een katachtige reactie.

De openingstreffer

In de 73e minuut wist Oranje, dat tot dan aanvallend nogal tandeloos was geweest, in offensief opzicht eindelijk een keer het verschil te maken. Uit een corner van Gakpo – bij PSV ook al op dreef met hoekschoppen – kopte Van Dijk de 1-0 binnen, zijn zesde interlandgoal. Debast, afgelopen donderdag tegen Wales ook al verantwoordelijk voor de tegengoal, ging onder de bal door, waardoor Van Dijk kon inkoppen.

Feest bij Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Ⓒ René Bouwman

België kwam daarna nog éénmaal dichtbij de gelijkmaker via Castagne, maar uiteindelijk wist het Nederlands elftal ook de vijfde zege van deze groepsfase van de Nations League over de meet te brengen. Klaassen en Bergwijn misten in het vervolg nog vette kansen op de tweede Oranje-goal. In de laatste seconde teisterde Dodi Lukebakio de paal nog met een spectaculaire omhaal. Een bedankje van Pasveer ging er richting het aluminium.

Oranje is nog altijd ongeslagen in de derde periode van Van Gaal als bondscoach (vier gelijke spelen en elf zeges). Mooie tussenrapportcijfers op weg naar het WK in Qatar over twee maanden.

Wales degradeert uit hoogste divisie Nations League

In de groep van het Nederlands elftal is Wales gedegradeerd uit de A-divisie van de Nations League. De ploeg van bondscoach Rob Page en aanvoerder Gareth Bale verloor ook de laatste groepswedstrijd, tegen Polen: 0-1. Karol Swiderski maakte na bijna een uur spelen het doelpunt in Cardiff, na fraai voorbereidend werk van Robert Lewandowski.

Polen eindigde achter Nederland (16 punten) en België (10) op de derde plaats met 7 punten. Wales pakte in zes wedstrijden slechts 1 punt - in de thuiswedstrijd tegen België - en degradeerde uit de hoogste klasse van de landencompetitie. De ploeg van Page verloor van Oranje zowel thuis (1-2) als uit (3-2) in de blessuretijd.

Wales doet eind dit jaar in Qatar wel mee aan het WK, voor het eerst sinds 1958.