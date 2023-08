Volleybalsters overtuigend naar halve finales EK

Oranje eindigde twee jaar geleden bij het vorige EK als vierde. De doelstelling van de volleybalsters was nu weer om minimaal de halve eindstrijd te halen. Dat lukte zonder problemen. Bulgarije, de nummer 14 van de wereld, had vanaf het eerste moment niets in te brengen. Nederland nam in de eerste set al snel een ruime voorsprong van 15-5 en verslapte geen moment. De tweede set liet hetzelfde spelbeeld zien. Bulgarije maakte nu slechts twee punten meer.

Nederland, de mondiale nummer 9, kon ook in de derde set de krachten sparen. Na 70 minuten zat de partij er al op. Juliët Lohuis was met 17 punten topscorer aan de kant van Oranje, gevolgd door Nika Daalderop (16 punten) en Celeste Plak (13 punten).

Bondscoach Felix Koslowski. Ⓒ ANP/HH

Voor Oranje, de Europese kampioen van 1995, betekende het de 34e zege op Bulgarije in 70 ontmoetingen. In juni won Nederland in de Nations League ook al met 3-0 van de Bulgaarse vrouwen.