Coronavariant in Zuid-Afrika heeft gevolgen voor Joost Luiten: ’Dit is de wereld waarin we leven’

Door Hans Ruggenberg

Joost Luiten: ’Ik heb zelf niet zo’n angst om er naartoe te gaan’ Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De nieuwe coronavariant die Zuid-Afrika in zijn greep neemt, heeft ook gevolgen voor de golfsport. Joost Luiten zou zondag vliegen naar het continent om daar twee toernooien te spelen, maar op dit moment lijkt dat onwaarschijnlijk. „Mijn grootste zorg is dat als je daar zit niet meer naar huis kan, of in quarantaine moet”, aldus de 35-jarige Bleiswijker.