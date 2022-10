LIVE Feyenoord op gelijk hoogte, AZ staat achter

Vorige week stonden deze duels ook al op het menu. PSV overtuigde met een 1-5 zege in Zwitserland, Feyenoord speelde op bezoek bij de Denen 2-2 gelijk, terwijl AZ met 3-2 nipt won van de Cyprioten.

Feyenoord - FC Midtjylland 18.45 uur

Feyenoord speelt donderdag met Alireza Jahanbakhsh in de groepsfase van de Europa League tegen Midtjylland. Coach Arne Slot heeft de Iraanse aanvaller een plaats in de basis gegeven. De Mexicaan Santiago Giménez staat opnieuw in de spits. Daardoor beginnen onder anderen Danilo en Javairô Dilrosun op de bank.

Feyenoord staat na drie duels in de Europa League op 4 punten in de groep, net als de andere drie ploegen. Volgens Slot zijn de verschillen dan ook klein.

Apollon Limassol - AZ 18.45 uur

AZ-trainer Pascal Jansen heeft Riechedly Bazoer voor de eerste keer opgenomen in zijn basisopstelling voor het duel met Apollon Limassol in de Conference League. Ook Jesper Karlsson staat aan de aftrap in Nicosia.

Bazoer en Karlsson vervangen Myron van Brederode en Jens Odgaard, die afgelopen weekend in de basis stonden tijdens de 1-2-overwinning op FC Utrecht. Bazoer kwam dit seizoen vier keer als invaller in actie.

AZ kan zich tegen Apollon Limassol verzekeren van overwintering in de Conference League. De Alkmaarders hebben 9 punten uit drie wedstrijden en zijn bij een zege zeker van een plaats in de knock-outfase. Hekkensluiter Limassol heeft 1 punt.

PSV - FC Zürich 21.00 uur