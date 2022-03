Braziliaanse PSV’er Mauro Junior vraagt Nederlands paspoort aan

De 22-jarige Braziliaan staat al vijf jaar onder contract bij de Eindhovense club, die hem in 2017 overnam van Desportivo Brasil Participações. In totaal kwam de voetballer tot 78 duels, 7 goals en 11 assists voor de Brabanders.

In 2019-2020 deed Mauro Junior op huurbasis ervaring op bij Heracles. Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder als linksback in de basis bij PSV, nadat Philipp Max tijdelijk wegviel met een coronabesmetting. Dat beviel trainer Roger Schmidt zo goed dat hij de linkspoot liet staan. Inmiddels is hij naar de rechterkant verschoven.

Mauro Junior is met zijn 22 jaar nog steeds een jonkie. Ⓒ ProShots

Oranje

Met een Nederlands paspoort op zak kan Mauro Junior eventueel zijn opwachting maken in Oranje. De veelzijdige Zuid-Amerikaan, die voor diverse Braziliaanse jeugdelftallen uitkwam, heeft echter geduchte concurrentie, vooral op de linksbackpositie.

Bij het Nederlands elftal is Ajacied en 88-voudig international Daley Blind voor Louis van Gaal al tijden een zekerheidje op die plek. De bondscoach heeft ook nog AZ-talent Owen Wijndal achter de hand. Bovendien klopt Feyenoorder Tyrell Malacia aan de deur. Ook Mitchel Bakker is bij Bayer Leverkusen bezig aan goed seizoen in de sterk bezette Bundesliga.

Transfer

Een Nederlands paspoort kan het Mauro Junior ook vergemakkelijken om een transfer te maken. Als hij straks officieel EU-burger is, hoeven Europese clubs hem geen extra hoog salaris meer te betalen. Omdat voetballers van buiten de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER) een overduidelijke sportieve meerwaarde dienen te hebben, is er een een financiële drempel ingesteld die het clubs verplicht om dergelijke spelers een hogere vergoeding aan te bieden. Dit zodat clubs niet tientallen jonge spelers kunnen wegkapen van een ander continent, waardoor talenten uit eigen land aan de kant worden geschoven.

Voormalig FC Twente-speler Douglas werd in 2012 opgeroepen voor Oranje, maar kwam niet in actie. Ⓒ ProShots

Douglas

In het verleden nam de Braziliaanse FC Twente-verdediger Douglas Franco Teixeira, inmiddels 34 jaar, ook de Nederlands identiteit. Hoewel hij een enkele keer werd opgeroepen voor Oranje, kwam het niet tot een debuut.