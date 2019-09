Roglic: ’Gezond blijven en het dan van dag tot dag bekijken’

„Ik probeerde zo hard mogelijk te gaan. Het was genoeg voor de overwinning vandaag. Voor mij was het zaak om gefocust te blijven en zo hard mogelijk te trappen. Dat is het enige dat ik vandaag in de hand had”, aldus Roglic op de site van zijn ploeg.

„We zitten nog in het begin van de Vuelta en we zullen in Madrid zien of deze voorsprong genoeg is om de ronde te winnen. We hebben nu wat zware dagen gehad, maar er komen ook nog lastige etappes aan. Nu is het belangrijk om gezond te blijven en dan zullen we het van dag tot dag bekijken. Ik zal samen met het team de koers moeten dragen, maar we hebben een sterke ploeg.”

Bekijk ook: Roglic deelt dreun uit in Vuelta