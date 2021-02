Rolstoeltennisser Sam Schröder laat zich niet beperken: ’Op mijn 15e al dertig keer geopereerd’

Sam Schröder

Amsterdam - Met zijn beperking, voortkomend uit een genetische afwijking, is hij nogal zeldzaam in de wereld. Maar ook in het rolstoeltennis mag Sam Schröder (21) zich buitengewoon noemen. Een half jaar nadat de Limburger als debutant de US Open op zijn naam schreef, drong hij ook op de Australian Open door tot de finale.