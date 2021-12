Premium Het beste van De Telegraaf

’Het onmogelijke presteren drijft mij’ Gaat fenomenale wereldtitel invloed hebben op toekomst Ranomi Kromowidjojo?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ranomi Kromowidjojo wordt gefeliciteerd door haar vriend Ferry Weertmn Ⓒ ANP/HH

In hoeverre heeft de fenomenale wereldtitel op de 50 meter vlinder kortebaan invloed op de toekomst van Ranomi Kromowidjojo? Stralend nam ze het goud en de kussen van haar gestopte vriend Ferry Weertman in ontvangst, waarna ze zichtbaar geëmotioneerd het Wilhelmus meezong. Als ze tijdens de kerstdis aan dat moment terugdenkt, zou het best kunnen dat de zwemster toch voorzichtig al bezig is met plannen voor Parijs 2024.