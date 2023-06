Premium Het beste van De Telegraaf

’Dan moeten wij maar de eerste zijn die dat gaan presteren’ Andries Noppert baalt als stekker van late domper Heerenveen, maar waarschuwt Twente

Door Jeroen Kapteijns

Andries Noppert in discussie met Robin Pröpper. Ⓒ Pro Shots

HEERENVEEN - Om de finale van de play-offs te bereiken, moet SC Heerenveen zondag iets presteren wat dit seizoen in de Eredivisie nog geen team is gelukt. De Friezen gingen in eigen huis met 1-2 onderuit in het eerste halvefinaleduel met FC Twente, dat in de extra tijd nog toesloeg via Manfred Ugalde. Door de late nederlaag zal de ploeg van trainer Kees van Wonderen om verder te gaan in de play-offs zondag moeten winnen in de Grolsch Veste, waar FC Twente dit seizoen nog ongeslagen is.