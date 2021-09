SC Cambuur kent na dikke zege op Sparta droomstart in Eredivisie

In een weinig verheffende eerste helft, liet Sparta iets meer zien, zonder hele grote kansen te krijgen. Cambuur liet zich eigenlijk maar één keer aan de andere kant zien. Het was direct raak. Linksback Alex Bangura scoorde na een slim balletje van Issa Kallon: 0-1 in de 37e minuut. Het was even later ook meteen de ruststand.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Cambuur wachtte en loerde. En sloeg toe via Kallon. In de 64e minuut scoorde hij uit de tweede serieuze kans voor de ploeg uit Leeuwarden: 0-2.

Krappe tien minuten later kans drie en doelpunt nummer drie voor Cambuur. In de counter sloeg de ploeg van trainer Henk de Jong weer genadeloos toe. En wederom was het Kallon. In de slotfase pakte Spartaan Aaron Meijers uit frustratie ook nog een rode kaart. In de slotseconden van de wedstrijd scoorde Tom Boere zelfs nog 0-4.

De Rotterdammers hebben na 7 speelrondes 6 punten.