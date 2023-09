Lionel Messi schittert in stadion vol beroemdheden als aangever

Via Messi’s aanvalspartner Facundo Farias had Miami na een kwartier de leiding genomen in het BMO Stadium. Vervolgens stal de aanvaller na rust de show met zijn cruciale bijdrage aan een ’Barça-doelpunt’. Sergio Busquets vond Messi, die met een fraaie steekbal Jordi Alba lanceerde. De linksback tekende vervolgens voor zijn eerste MLS-goal.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Diep in de tweede helft gaf Messi uit de counter ook nog een assist aan Leonardo Campana. Ryan Hollingshead tekende vervolgens namens LA voor de 1-3 op aangeven van Carlos Vela (oud-Arsenal en Real Sociedad).

Beroemdheden

In Los Angeles, met de buurt Hollywood op slechts een paar kilometer van het stadion, waren er uiteraard volop beroemdheden present om de wereldkampioen in actie te zien. Onder anderen prins Harry met Meghan Markle, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, LeBron James, Jason Sudeikis, Toby McGuire, Nas en Selena Gomez keken toe, terwijl Messi en de zijnen wonnen.

Na afloop gaf LA Galaxy een lijst vrij met daarop de namen van alle bekende aanwezigen.