’Arne Slot kan een betere speler van mij maken’

Thomas van den Belt maakt na het seizoen met PEC Zwolle een droomtransfer naar Feyenoord. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

ZWOLLE - Samen met vader Gerald van den Belt was de nieuwbakken Feyenoorder Thomas van den Belt woensdagavond present in De Kuip voor de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax. De veelscorende middenvelder beleeft bijzondere weken in zijn nog prille voetballeven. Een week geleden bereikte Van den Belt (21) een akkoord met de Stadionclub over een vierjarig contract, waarmee een droom is uitgekomen. Als kind waren PEC Zwolle en Feyenoord al zijn favoriete clubs. En met jeugdliefde PEC Zwolle staat hij op het punt om te gaan oogsten na een schitterend seizoen. „Het zou het ideale plaatje zijn om hier na tien jaar met een kampioenschap weg te gaan.”