Rico Verhoeven verdedigt in oktober GLORY-titel tegen Alistair Overeem

De 32-jarige Verhoeven is al sinds 2013 de allenheerser in de zwaargewichtdivisie en inmiddels ook al twintig partijen op een rij ongeslagen. Hij bond onderweg onder meer de legendarische Peter Aerts, Badr Hari, Benjamin Adegbuyi en Jamal Ben Saddik aan zijn zegekar.

In januari van dit jaar kwam Verhoeven voor het laatst in actie, toen hij het Glory77 Heavyweight Tournament won. In Rotterdam Ahoy versloeg hij achtereenvolgens Hesdy Gerges en Tarik Khbabez.

Verhoeven is een vechter zonder zwakke plekken. Het titelgevecht in de Gelredome belooft dan ook een spektakelstuk te worden, aangezien de 41-jarige Overeem eveneens als zeer all-round te boek staat. Glory-fans likten al voor de officiële bekendmaking hun vingers af bij een mogelijke clash tussen de twee (letterlijk en figuurlijk) grootheden.

In 2017 liet Verhoeven al eens zijn licht schijnen over een mogelijk kickbokspartij met Overeem. „ Als hij wat wil, moet hij naar GLORY komen. Dan laat ik hem alle hoeken van de ring zien”, reageerde de Brabander desgevraagd in gesprek met Dutch Fight Network. „Alistair was er tijdens het K-1-tijdperk, maar dit is niet meer het K-1-tijdperk. Dit is het GLORY-tijdperk en ik ben GLORY-koning.”

Alistair Overeem is de uitdager van Rico Verhoeven. Ⓒ ANP/HH

Overeem, die in 1999 zijn eerste profpartij vocht, schreef in 2010 de roemruchtige K-1 World Grand Prix op zijn naam. In Tokio rekende hij op een avond af met zowel Tyrone Spong, Gokhan Saki als Peter Aerts.

MMA

Overeem combineerde het kickboksen lange tijd met MMA. In 20210 had hij drie titels tegelijk in zich bezit, bij Strikeforce, Dream en de K-1. Iets wat niemand anders ooit lukte.

In 2011 tekende Overeem bij de UFC en ging hij zich volledig toeleggen op MMA. In twintig partijen kwam hij tot twaalf zeges. Vijf jaar na zijn debuut vocht hij voor de zwaargewichttitel, maar kwam hij net tekort tegen kampioen Stipe Miocic.

In maart van dit jaar besloot de UFC het contract van Overeem niet te verlengen, waarna GLORY er als de kippen bij was om de routinier - die ook wel The Reem en The Demolition Man wordt genoemd - vast te leggen. Tegen Verhoeven maakt Overeem na tien jaar zijn comeback als kickbokser.