Hockeysters naar Final Four Pro League

De 19-jarige Felice Albers, speelster van landskampioen Amsterdam, maakte in het duel haar debuut in Oranje. Frédérique Matla, in het derde kwart, en Caia van Maasakker, vlak voor tijd, sleepten Oranje naar de elfde Pro League-zege.

Kweekvijver

Albers is één van de ruwe diamantjes uit de schier onuitputtelijke kweekvijver van het Nederlandse vrouwenhockey. De dochter van de bekende voetbalzaakwaarnemer Guido Albers is een product van de jeugdopleiding van Qui Vive uit Uithoorn.

In de C-junioren verhuisde Albers op haar elfde naar topclub Amsterdam, waar ze als tweedejaars C-junior al mee mocht trainen met het eerste team. De huidige bondscoach Alyson Annan weet wie zij tegen België liet debuteren, aangezien zij toentertijd als hoofdtrainer fungeerde van de Amsterdamse vrouwen.

De hoofdstedelijke topclub bleek een raspaardje in huis te hebben gehaald. Albers, die alle nationale jeugdselecties doorliep, ontwikkelde zich tot een gevaarlijke vleugelaanvalster. Op haar vijftiende debuteerde de lange spits in de hoofdklasse. Een jaar later werd Albers definitief overgeheveld naar de A-selectie.

Droomseizoen

Albers beleeft een droomseizoen. Met Amsterdam won de tiener de twee belangrijkste hoofdprijzen uit het clubhockey: ze werd in april Europees kampioen en veroverde anderhalve maand later de landstitel, op hetzelfde veld waar ze tegen de Belgen haar officiële debuut maakte in het grote Oranje.

De jonge Amsterdam-speelster kende een prima debuut. Natuurlijk had de vleugelspits een doelpuntje willen meepikken, in een duel waarin de zuiderburen amper de middenlijn overstaken. Maar Albers was nadrukkelijk aanwezig, maakte acties, was sterk in de combinatie en versierde en passant twee strafcorners.

Frederique Matla (r) in actie voor Nederland tegen België. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was Matla, de doelpuntenmachine van Den Bosch, die de score vanaf de rand van de cirkel opende, nadat Caia van Maasakker een uitgelezen kans op de Nederlandse openingstreffer had laten liggen. De verdedigster van Stichtse zag in het derde kwart een strafbal door Elena Sotgiu gekeerd, maar zorgde via een Belgische stick wel in het vierde kwart voor de 2-0 eindstand.