Kopecky voor tweede jaar op rij winnares Ronde van Vlaanderen, Vollering tweede

Kopecky (27) reed dit jaar vijf koersen waarvan ze er drie won. Eerder had ze al in de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse gezegevierd. Tussendoor werd Kopecky in de privésfeer getroffen door enorme tegenslag met de dood van haar broer.

„Ik vraag me zelf soms ook af waar ik nu toch de kracht vandaan haal”, vertelde ze. „Ik had niet verwacht dat ik op deze manier kon winnen.”

Van Vleuten onderuit

Kort voor de Koppenberg, op zo’n 50 kilometer voor de finish, was Annemiek van Vleuten onderuitgegaan. De wereldkampioene, tweevoudig winnares en vorig jaar nog tweede, kwam nooit meer terug voorin. Op de Koppenberg zelf, glad geworden door de modder, viel de Duitse Liane Lippert. Alleen de Zwitserse Marlen Reusser (SD Worx) en Persico zaten voor de val. Zij werden later bijgehaald door Kopecky en de Nederlandse Lorena Wiebes, die kort erna moest lossen. Nog voor de doorkomst op de Kwaremont kwamen Kopecky en Persico met z’n tweeën voorop.

In de achtervolgende groep werd het werk gedaan door de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Nederlandse Shirin van Anrooij. Reusser en Vollering stopten af, waarna Kopecky haar aanval plaatste. Ze werd de vierde renster die de Ronde van Vlaanderen twee keer heeft gewonnen. Dat deden eerder de Nederlandse Mirjam Melchers, de Duitse Judith Arndt en Van Vleuten.

Samen met Persico naar de finish rijden zag Kopecky niet zitten. „Als je met haar naar de streep gaat, ben je nooit zeker. Ik denk dat we er weer een perfecte dag van hebben gemaakt voor de ploeg. Het was enorm lastig, zeker in dat laatste stuk met wind tegen.” Achter Vollering werd Longo Borghini derde. De Italiaanse won de koers in 2015.

Laatste Ronde van Vlaanderen geen feest voor Van Vleuten

Voor Van Vleuten werd haar laatste Ronde van Vlaanderen geen onverdeeld genoegen. De wereldkampioene, twee keer winnares van de Vlaamse klassieker, was door een val nog voor de Koppenberg al kansloos voor een nieuw succes. Van Vleuten, bezig aan haar afscheidsjaar, finishte als 27e op een kleine 4 minuten van de Belgische winnares Lotte Kopecky.

Van Vleuten raakte van de weg toen ze achter een „treintje” reed van rensters van Trek-Segafredo. „Ik zat heel goed gepositioneerd, al had ik natuurlijk liever achter rensters van mijn eigen ploeg gereden”, vertelde de routinier van Movistar bij de Belgische tv-zender Sporza. „Het was vechten voor je positie en ik raakte een beetje door eigen toedoen van de weg.”

Van Vleuten (40) kreeg alsnog hulp van twee ploeggenotes, maar zag op de Koppenberg het achterste deel van het peloton te voet naar boven gaan. „Dan weet je dat het gedaan is. Zo jammer dat ik mijn laatste ’Ronde’ op deze manier heb moeten rijden. Ik ben uiteindelijk nog redelijk voorin gekomen. Wellicht ook door de aanmoedigingen, die gaven me wel kracht. Ik heb zo nog een beetje kunnen genieten.”

Van Vleuten rekent erop over twee weken in de Amstel Gold Race volledig hersteld te zijn. „Ik geloof niet dat ik echt iets vervelends heb overgehouden aan die val. Het is alleen jammer dat ik nu na mijn hoogtestage niet weet hoe ik er voor sta. Ik had me graag willen testen, bijvoorbeeld door mee te gaan met een aanval van Lotte. Dat heb ik helaas niet kunnen doen.”