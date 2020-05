Steunfonds voor tennissers krijgt vorm; grandslam-organisaties doneren miljoenen

De tennisbonden ATP, WTA, ITF en de organisatoren van de vier grandslamtoernooien, de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open, hebben samen 6 miljoen dollar (5,5 miljoen euro) bijeengebracht in het fonds.

Ranking en eerder prijzengeld

De tennisbonden ATP en WTA zullen het geld gelijk verdelen tussen mannen en vrouwen. Het noodfonds is bedoeld voor in totaal zo’n 800 single- en dubbelspelers die in geldnood zijn gekomen door het ontbreken van toernooien vanwege de coronapandemie. Hierbij wordt gekeken naar de ranking van spelers en het eerder verdiende prijzengeld.

De stap van de zeven initiatiefnemers moet voor de financiële ruggengraat van het noodfonds zorgen. Aanvullende bijdragen kunnen nog volgen, bijvoorbeeld door veilingen en door virtuele tennistoernooien zoals recentelijk ’in Madrid’, waar Kiki Bertens won bij de vrouwen.