Robin Haase in actie tegen Diego Schwartzmann. Ⓒ EPA

NEW YORK - ,,Dit is niet leuk en het knaagt aan me’’, bekent Robin Haase in het perscentrum onder het kolossale Arthur Ashe Stadium. ,,Maar ik sta niet met mijn handen in het haar. Absoluut niet. Ik weet wat ik moet doen en ben vast van plan om terug te keren in de tophonderd.’’