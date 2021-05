Michael van Gerwen na kansloze nederlaag: ’Dit mag ik alleen mezelf kwalijk nemen’

Na afloop van het duel nam Van Gerwen zichzelf een hoop kwalijk. „Ik was van alles aan het proberen, maar het lukte en wilde niet”, aldus de Vlijmenaar tegenover RTL 7. „Het was een beetje onwennig met het publiek erbij. Dat speelt allemaal mee. Het ging niet vanzelf en dat mag ik alleen mezelf kwalijk nemen.

„Aspinall speelde helemaal niet zo denderend aan het begin van de wedstrijd, maar ik kon niet eens bij hem aanhaken”, vervolgde Van Gerwen. „Dat mag ik alleen mezelf verwijten. Op een gegeven moment begon hij lekker te gooien en dat had alles te maken met het feit dat ik hem zelfvertrouwen gaf.”

Bij de slotweek in de Premier League zijn voor het eerst dit seizoen weer dartfans aanwezig. Van Gerwen beleefde echter weinig plezier aan de terugkeer van het publiek dat vooral zijn tegenstander aanmoedigden. „Dat is toch logisch voor iemand die uit Engeland komt?”, vervolgde Van Gerwen. „Ik had dat wel een beetje verwacht, al viel het reuze mee voor een thuiswedstrijd. Als ik in Ahoy speel, krijgen ze het ene na het andere zangconcert over zich heen. Dat hoort erbij. Ik lig daar ook helemaal niet wakker van.”

De nederlaag betekent dat de Nederlander ook zijn koppositie moet afstaan aan Aspinall. Beide darters hebben evenveel punten, maar het legsaldo van de Engelsman is beter. Dinsdagavond vervolgt Van Gerwen zijn jacht op een ticket voor de play-offs met een partij tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.