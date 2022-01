Martina Navratilova hekelt Australian Open in zaak Peng Shuai

Afgelopen weekeinde doken videobeelden op waarop te zien is dat bezoekers aan de Australian Open op last van beveiligers T-shirts en spandoeken moeten verwijderen met daarop de tekst ’Where is Peng Shuai?’ (waar is Peng Shuai). Van de Chinese tennisster werd in november een tijdje niets vernomen nadat ze online de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde tot toenemende zorgen in de tenniswereld over het welzijn van de 36-jarige tennisster.

Peng Shuai dook daarna wel weer een paar keer op in Chinese media, maar het nam de twijfels niet weg of ze vrij is om te gaan en staan waar ze wil. De WTA, de organisatie van het vrouwentennis, voerde de druk op de Chinese overheid op door voorlopig alle toernooien in China te schrappen.

Actievoerders hebben T-shirts gemaakt met daarop ’Where is Peng Shuai?’. Volgens de organisatie van de Australian Open moesten bezoekers die uittrekken omdat „commerciële en politieke uitingen” niet zijn toegestaan op Melbourne Park. Navratilova vindt dat onzin. „Die is geen politiek statement, maar een statement voor mensenrechten. Ik vind het heel, heel laf”, aldus de 65-jarige Amerikaanse.

De Franse tennisser Nicolas Mahut denkt dat de Australian Open, dat sinds 2018 een grote Chinese sponsor heeft, vanwege commerciële overwegingen de steunbetuigingen aan Peng Shuai liet verwijderen. „Wat een gebrek aan lef. Wat nou als ze geen Chinese sponsoren hadden gehad?”