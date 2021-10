Mohamed Salah over aflopend contract: ’Ik blijf het liefst hier tot de laatste dag van mijn loopbaan’

Salah verkeert dit seizoen in bloedvorm. Niet alleen zijn zijn cijfers waanzinnig (12 goals en 4 assists in 11 duels) ook scoort hij regelmatig op schitterende wijze. De Egyptische ster voelt zich als een vis in het water bij The Reds en wil daar dan ook graag blijven, maar zijn contract loopt wel af aan het einde van het seizoen.

„Het ligt niet in mijn handen, het hangt ook af van wat de club wil, maar als je het mij vraagt dan blijf ik tot de laatste dag van mijn loopbaan hier”, vertelt hij aan Sky Sports. „Ik zie het momenteel gewoon niet gebeuren dat ik ooit tegen Liverpool speel. Ik wil het er niet eens over hebben, want het zou me verdrietig maken.”

Bij de tegenstander zondag staat Cristiano Ronaldo dus binnen de lijnen. De 36-jarige Portugees keerde dit seizoen terug bij Old Trafford en erkent dat nog niet alles vlekkeloos loopt. „Ze hebben mij gekocht, Raphaël Varane, Jadon Sancho. Het aanpassen aan het systeem vergt tijd, maar ik denk dat we langzaam erin gaan geloven dat alles mogelijk is.”

In zijn eerste acht duels dit seizoen was de Portugees goed voor zes treffers. Toch klinkt er her en der wat kritiek. „Ik zal de monden snoeren en dingen winnen”, zo klinkt het. „Kritiek hoort er altijd bij. Dat baart mij geen zorgen. Sterker nog, ik vind het eerlijk gezegd iets goeds. Het tekent dat ze nog steeds mijn potentieel en waarde erkennen.”