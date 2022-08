Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil altijd meer, dat is mijn karakter’ FC Utrecht-eigenaar Van Seumeren is na veertien jaar onverminderd ambitieus

Door Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Frans van Seumeren. Ⓒ René Bouwman.

Utrecht - In het sfeervolle stadionnetje op de Hondsrug zat Frans van Seumeren er verslagen bij. Zijn FC Utrecht kreeg klop van FC Emmen en beleeft met slechts twee punten uit drie duels een tegenvallende seizoenstart. Al veertien jaar is de zakenman uit Harmelen de drijvende kracht achter FC Utrecht, maar ondanks alle ambitieuze plannen en een komen en gaan van trainers en spelers is het doel om structureel aan te haken in de topvijf nog niet bereikt. Beleeft Van Seumeren nog wel lol aan zijn voetbalhobby?