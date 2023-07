Dirk van Duijvenbode door het oog van de naald in World Matchplay

De als achtste geplaatste Noppert won in de eerste ronde met 10-8 van de Duitser Martin Schindler, de als elfde ingeschaalde Van Duijvenbode rekende in een marathonpartij af met de Belg Kim Huybrechts: 12-10. De Nederlander overleefde twee matchdarts.

Tekst gaat verder onder de tweet

Titelverdediger Michael van Gerwen komt zondagavond in actie in de eerste ronde. De Brabander treft de Noord-Ier Brendan Nolan. Raymond van Barneveld is de vierde en laatste Nederlander in het toernooi. De Haagse prof speelt maandag tegen de Engelsman Ryan Searle.