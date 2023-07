Oei! Michael van Gerwen al in eerste ronde World Matchplay uitgeschakeld

Van Gerwen toonde de laatste maanden zijn goede vorm met eindzeges in drie toernooien. Hij pakte de titel in de Premier League en won de World Series of Darts in New York. Ondanks een recente tandoperatie schreef hij vorige week ook de World Series of Darts in Polen op zijn naam.

De drievoudig wereldkampioen had het echter moeilijk in de openingsfase van zijn partij tegen Dolan. De Noord-Ier nam meteen een 3-0-voorsprong in legs, voordat Van Gerwen wat terug wist te doen. De Brabander profiteerde vervolgens bij een 5-2 stand van een aantal gemiste kansen van Dolan, waarna hij terugkwam tot 5-5.

Dolan gaf zich niet gewonnen en brak Van Gerwen even later opnieuw om op een 8-6-voorsprong te komen. Op 9-7 kreeg de Noord-Ier zijn eerste pijlen voor de zege en met zijn derde matchdart verzekerde hij zich van de overwinning.

Eerder op de zondag drongen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wel door tot de laatste 16 in Blackpool. De als achtste geplaatste Noppert versloeg de Duitser Martin Schindler (10-8). Van Duijvenbode, de nummer 11 van de plaatsingslijst, won van de Belg Kim Huybrechts (12-10). Raymond van Barneveld komt dinsdag nog in actie tegen de Engelsman Ryan Searle.

Noppert en Van Duijvenbode

Raymond van Barneveld is de vierde en laatste Nederlander in het toernooi. De Haagse prof speelt maandag tegen de Engelsman Ryan Searle.