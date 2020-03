Video: Prachtgoal Luuk de Jong in treffen met Atletico

Luuk de Jong, die de hele wedstrijd speelde, opende de score in Wanda Metropolitano. De spits speelde zichzelf in de 19e minuut goed vrij en schoot de bal beheerst langs keeper Jan Oblak. Voor De Jong was het zijn vijfde doelpunt van het seizoen en pas de eerste met zijn rechtervoet (twee keer hoofd, twee keer met links).

Een klein kwartier later kwam Atletico Madrid langszij via Álvaro Morata, die scoorde uit een penalty. Niet veel later maakte João Félix er 2-1 van en nog voor rust kreeg ook Sevilla een strafschop. Die werd benut door Lucas Ocampos.

Het was pas de tweede keer in tien seizoenen dat er in de eerste helft van een thuiswedstrijd van Atlético, in competitieverband, vier doelpunten vielen.

Met het gelijkspel sloeg Sevilla een aanval van Atletico af. Sevilla heeft na 27 duels 47 punten, de club uit Madrid twee minder. Getafe, dat onlangs Ajax uitschakelde in de Europa League, heeft ook 45 punten.