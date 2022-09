PSV begint Europa League teleurstellend met gelijkspel tegen Bodø/Glimt

PSV had zichzelf dit seizoen in de Champions League willen zien schitteren tussen de grote kanonnen van het Europese voetbal, maar op basis van wat de ploeg op de mat legde bij het eerste groepsduel van de Europa League lijkt het maar goed, dat het zover niet is gekomen. De Eindhovenaren speelden aan de bal andermaal een moeizame wedstrijd en waren andermaal defensief kwetsbaar.

Ook al kende het spel van PSV veel slordigheden en misverstanden, toch creëerde de thuisploeg volop kansen tegen de Noren, die ook niet imponeerden. Zo had Yorbe Vertessen de bal voor het intikken nadat FK Bodø/Glimt-doelman Nikita Haikin een rebound had weggegeven op een schot van Cocy Gakpo. De Belg slaagde erin de bal nog naast te schuiven, tot grote ontzetting van het Philips Stadion.

Snelheid Vertessen beducht wapen

Van Nistelrooy had ditmaal voor de snelheid van Vertessen in de spits gekozen. In de rug van de Belg speelde Xavi Simons als voorste middenvelder, terwijl Ismael Saibari rechts voorin terug in de basis keerde. Ook rechtsback Phillipp Mwene stond aan de aftrap, wat ten koste ging van André Ramalho. In vergelijking met de 2-1 nederlaag tegen FC Twente van afgelopen zaterdag begonnen ook Johan Bakayoko en Guus Til op de bank.

Yorbe Vertessen komt niet tot scoren. Ⓒ ANP/HH

De snelheid van Vertessen was een geducht wapen. Zo werd de Belg goed in de diepte weggestuurd door Ibrahim Sangaré, maar slaagde Vertessen er niet in om de bal voorbij de ver uitgekomen FK Bodø/Glimt-doelman Nikita Haikin te krijgen. Na de beste aanval van de eerste helft slaagde Gakpo er niet in om doeltreffend af te ronden met een bekeken stiftje.

Weer geen clean sheet

De openingsgoal voor PSV bleef uit en op het slechtst denkbare moment kwam het team van Van Nistelrooy op achterstand. Net voor rust krulde Albert Gronbaek vanaf de linkerflank de bal uiterst artistiek in de verre hoek buiten bereik van PSV-doelman Walter Benitez. Daarmee incasseerde de PSV-defensie ook in het elfde duel van dit seizoen een tegengoal, waarmee de recordreeks opnieuw scherper is gesteld. Als je het staartje van het vorige seizoen erbij neemt, heeft PSV zelfs al achttien officiële duels op rij geen clean sheet meer neergezet.

PSV kwam energiek uit de kleedkamer en zette FK Bodø/Glimt goed onder druk, maar pas na een dubbele wissel kwam de thuisploeg langszij. Van Nistelrooy verving Vertessen en Saibari voor Savio en Anwar El Ghazi en laatstgenoemde maakte in zijn eerste wedstrijd in het Philips Stadion als PSV’er een overweldigende entree. Met zijn eerste balcontact – een bekeken hakje – zette El Ghazi direct Gakpo vrij voor de keeper en ditmaal bleef de aanvoerder ijzig koel (1-1). Een mooie opsteker voor de ex-Ajacied die afgelopen zaterdag tegen FC Twente een moeizaam PSV-debuut had beleefd.

Cody Gakpo met de gelijkmaker Ⓒ ANP/HH

PSV ontsnapt

PSV ging na de gelijkmaker – alweer de achtste seizoensgoal van de Eindhovenaar – verwoed op jacht naar de zege. Gezien de tegenstand in de groep, met Arsenal als grote favoriet, en het speelprogramma, met FK Bodø/Glimt-uit op de laatste speeldag, was het openingsduel een wedstrijd die per se gewonnen moest worden door PSV om verderop in de groepsfase niet in een lastig parket terecht te komen. Maar er ging over de hele linie te veel mis bij het team van Van Nistelrooy om de Noren echt in grote problemen te brengen. Uiteindelijk was een punt het maximaal haalbare en daarmee heeft PSV zichzelf – en het Nederlandse voetbal – een slechte dienst bewezen.

In blessuretijd ontsnapte PSV nog aan de nederlaag en dat was alleen aan Benitez te danken. Die redde eerst bekwaam op weer een fraai schot van Gronbaek en vervolgens wist de Argentijn een bal uit zijn doelmond te werken, nadat Hugo Vetlesen in de slotseconden de bal vogeltjevrij voor het inschieten had.

