Ontdekker van Fernando Alonso op 60-jarige leeftijd overleden

De in Valencia woonachtige Campos stond namens Minardi zeventien keer aan de start van een race. Slechts twee keer haalde hij de finish, zonder punten te scoren.

Later was Campos betrokken bij diverse teams. Zo richtte hij het huidige Campos Racing op, waarmee hij in diverse raceklasses uitkwam. Het team is momenteel actief in de Formula 2 en Formula 3.

„Vandaag is de meest treurige dag in de geschiedenis van Campos Racing”, meldt het team via Twitter. „Onze eigenaar en oprichter, Adrián Campos, heeft ons verlaten. Zijn hart stopte met kloppen, maar zijn ziel is de motor die ons allemaal helpt te vechten om zijn nalatenschap voort te zetten. Rust in vrede.”

Fernando Alonso

Ook geldt Campos als de ontdekker van Fernando Alonso, die uitgroeide tot meest succesvolle Spaanse Formule 1-coureur aller tijden. De man uit Oviedo kroonde zich in 2004 en 2005 tot wereldkampioen. Komend seizoen keert de 39-jarige Alonso bij Renault terug in de koningsklasse.

„Dit is een droevige dag voor de motorsportfamilie”, reageert Alonso. „Adrian was een geweldig bestuurder en promotor binnen onze tak van sport. Bedankt dat je met liet dromen over de Formule 1. Bedankt voor het geloven in jonge mensen. Dank u en rust in vrede.”