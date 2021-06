Oranje traint zonder Matthijs de Ligt en Donny van de Beek

Beide internationals werkten in Zeist een individueel programma af. De Ligt is herstellende van een lichte liesblessure en ook Van de Beek is niet helemaal fit.

Nederland won zondag de laatste oefenwedstrijd voor de start van het EK, met 3-0 van Georgië. De basisspelers deden maandag een hersteltraining aan de rand van het veld. De wisselspelers en de invallers van zondag verschenen wel op het veld en deden meerdere partijvormen. De enige basisspeler van zondag die wel trainde, was doelman Maarten Stekelenburg,

Nederland speelt zondag in Amsterdam de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Oekraïne.