PSV-revelatie Johan Bakayoko (19) toch in selectie Rode Duivels

België, dat in Domenico Tedesco een nieuwe bondscoach heeft, start de EK-kwalificatie vrijdag in Solna tegen Zweden. Vier dagen later spelen de Rode Duivels een oefeninterland tegen Duitsland, gastland van het EK van volgend jaar.

Eind vorige maand brak PSV het contract open van Bakayoko en verlengde het tot de zomer van 2026. De 19-jarige aanvaller verruilde in 2019 Anderlecht voor PSV en is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in het eerste.

Bakayoko maakte op 8 februari vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Dit seizoen krijgt het talent regelmatig speeltijd van trainer Ruud van Nistelrooy. In zestien wedstrijden in de Eredivisie maakte de Belg vijf doelpunten en hij leverde drie assists.