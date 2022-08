McEnroe neemt het op voor Djokovic: ’Belachelijk als hij niet naar de US Open mag’

De huidige Amerikaanse regels verplichten reizigers een vaccinatiebewijs te tonen om de VS binnen te komen. Djokovic weigert het vaccin te nemen en lijkt het laatste grandslamtoernooi van het jaar te moeten missen.

De Serviër staat voorlopig nog op de deelnemerslijst van de US Open dat op 29 augustus begint. Hoewel de coronapandemie globaal tot steeds minder restricties leidt, lijken de Amerikanen niet van plan om hun strenge regels te versoepelen of een uitzondering te maken voor Djokovic. Die kreeg de 21-voudige grandslam-winnaar afgelopen lente ook niet toen hij zich probeerde in te schrijven voor de toernooien van Indian Wells (Californië) en Miami.

„Ik vind het niet eerlijk”, aldus McEnroe. „Ik denk dat het een grap is. Ik zou het vaccin hebben genomen en zijn gaan spelen, maar hij heeft heel sterke overtuigingen en die moet je respecteren. Op dit moment zijn we tweeënhalf jaar verder in de pandemie. Het idee dat hij hier niet naar toe kan reizen om te spelen, vind ik lachwekkend.”