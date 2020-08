Verstappen: ’Niets aan de hand voor Mercedes als ze halve seconde langzamer zijn’

„De Mercedessen zijn gewoon te snel. Ook als ze een probleem zouden hebben, rijden ze gewoon een halve seconde per ronde langzamer en dan is er in principe nog niks aan de hand”, zei de coureur van Red Bull in aanloop naar de race van komende weekend op het Britse circuit, die vanwege het 70-jarige bestaan van de Formule 1 is gedoopt tot 70th Anniversary Grand Prix.

Verstappen reed zondag naar de tweede plaats in de Britse Grand Prix. Hij profiteerde van een lekke band in de slotfase bij de Fin Valtteri Bottas, die toen nog ver voor de Nederlander reed. Raceleider Lewis Hamilton reed in de laatste ronde ook lek, maar de Britse wereldkampioen slaagde er met drie wielen in zijn Mercedes nog net voor de Red Bull van Verstappen langs de finishvlag te rijden. „Die tweede plaats was een gelukje, maar ik blijf de druk erop houden bij Mercedes. Het is niet realistisch om op dit moment te stellen dat ik voor de overwinning kan rijden, maar onze auto wordt beter en beter en als ik kan aanhaken, is er altijd een kans.”

Bandenleverancier Pirelli kondigde maandag een onderzoek aan naar de late lekke banden van onder anderen Hamilton en Bottas. Mogelijk speelde niet alleen slijtage, maar troep op de baan ook een rol. Voor komend weekeinde heeft de Italiaanse fabrikant zachtere banden beschikbaar. Hoewel Verstappen denkt dat het weinig verschil maakt voor de superieure snelheid van Mercedes, hoopt hij opnieuw op onverwachte zaken. „De slotfase van de vorige race was behoorlijk verrassend. Komende race hebben we andere banden, het weer is warmer en dus kan de strategie weleens anders zijn, dus ik heb er wel zin in. Tot nog toe heb ik redelijk maximaal gescoord met drie podiumplaatsen.”

Verstappen staat na vier races derde in het kampioenschap, zes punten minder dan Bottas. „Nogmaals, normaal gesproken is hij te snel, maar ik blijf er altijd voor gaan. We doen er alles aan het gat kleiner te maken en ik zal proberen hem het leven zuur te maken.”

Bekijk ook: Lewis Hamilton hard op weg om meest dominante coureur ooit te worden

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.