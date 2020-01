Donny van de Beek laakt slap spel van Ajax

„Zij willen de beuk er in gooien”, zei Van de Beek. „Ze willen ons niet in het spel laten komen. Dan moeten wij gewoon mee gaan in de strijd, maar ook onze eigen dingen blijven doen. Maar als je geen duels wint en steeds overal te laat komt, dan lukt dat niet. Dit ligt echt aan ons zelf”, zei Van de Beek over de derde competitienederlaag. „Natuurlijk missen we veel spelers”, doelde hij op de afwezige Hakim Ziyech, Daley Blind, André Onana en David Neres. „Maar deze nederlaag had niet met kwaliteit te maken. We waren niet scherp.”

Koploper Ajax zag de voorsprong op AZ slinken tot drie punten. Komende zondag komt PSV naar de Johan Cruijff ArenA. „We moeten helemaal niet naar andere clubs kijken”, zei Van de Beek over de titelrace. „We moeten gewoon ons eigen niveau halen.”

Erik ten Hag kijkt verre van blij na de 2-1 nederlaag bij FC Groningen. Ⓒ ANP Sport

Ten Hag gebruikt volle ziekenboeg niet als excuus

Trainer Erik ten Hag erkende dat Ajax pas redelijk ging voetballen tegen FC Groningen nadat hij bij een achterstand van 2-0 Carel Eiting en Lassina Traoré in het veld had gebracht. „Zoals we de wedstrijden eindigden, zo hadden we hem ook moeten beginnen”, zei hij.

Ten Hag bracht Eiting voor Gravenberch en wisselde Siem de Jong voor Traoré. Het ging hem te ver dat Ajax misschien wel gewonnen had als hij met Eiting en Traoré was begonnen. „De wissels hadden het juiste effect maar we beginnen als team niet goed aan de wedstrijd.”

Het was voor Ten Hag geen verrassing dat FC Groningen er een harde wedstrijd van wilde maken. „Maar strijd is een containerbegrip”, zei hij. „We moeten gewoon beter aan de bal zijn en in de veldbezetting. We hebben de wedstrijd niet goed gelezen. We moeten betere keuzes maken, dan speel je ze uit elkaar. Anders krijg je veel duels, wat wij niet willen.”

Ten Hag wilde de afwezigheid van André Onana, Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres niet als excuus aanvoeren. „Ook met deze jongens moeten hier winnen.”

