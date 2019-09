Video: Advocaat treurt om ’ondeugende’ Ricksen

De 71-jarige oefenmeester haalde de Limburger van AZ naar Glasgow Rangers en klopte jaren later, toen hij trainer van Zenit St. Petersbrug was, opnieuw aan bij de rechtsback. Ook werkten de twee samen bij Oranje.

„Ik heb hem goed gekend. Het was een levenslustige jongen, een ondeugende jongen ook, maar wel een eerlijke vent. Ik kon goed met hem overweg. De laatste keer dat ik hem sprak? Dat is al lang geleden. Toen ging het eigenlijk al niet meer. Ja, 43 jaar, dan begin je eigenlijk pas te leven en het leven te begrijpen. Het is in- en intriest als je op die leeftijd het leven laat.”

Ricksen was een begenadigd voetballer, maar hield ook wel van een feestje, zoals hij in zijn biografie Vechtlust liet optekenen. De Limburger genoot tijdens zijn loopbaan veelvuldig van drank, drugs en vrouwen.

Bij het Nederlands elftal maakte hij het helemaal bont. Na een avondje ’illegaal’ stappen raakte hij in paniek toen hij zijn hotelkamer niet meer binnen kon komen. Na een welgemikte trap tegen de deur stond hij plots oog in oog met Ruud van Nistelrooy, die een kamer naast hem sliep...