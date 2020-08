Kiki Bertens laat US Open schieten

De Nederlandse tennisster slaat kort daarvoor ook het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar in New York wordt gespeeld, over. Bertens vindt het vanwege het coronavirus niet verantwoord naar de Verenigde Staten te gaan, schrijft ze op Instagram.

Bertens gaat zich nu volledig richten op Roland Garros. Dat is het grandslamtoernooi dat op gravel wordt gespeeld. In 2016 haalde de 28-jarige Bertens de halve einstrijd in Parijs. Op gravel boekte ze vorig jaar ook haar grootste eindzege, in Madrid.

Bertens laat weten dat ze beslissing na lang overpeinzen heeft genomen. „De situatie rond COVID-19 is nog dusdanig zorgwekkend dat de gezondheid van iedereen voorop staat en de controle over dit virus uiteraard prioriteit heeft. Zo heeft onze premier gisteren ook aangegeven dat we na Amerika twee weken in quarantaine zouden moeten. Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten. Ik hoop dat de situatie snel een positieve wending zal krijgen en wens iedereen een goede gezondheid toe”, licht de nummer zeven van de wereldtoe.

Bertens hervatte halverwege juli haar tennisseizoen met enkele wedstrijden bij een demonstratietoernooi in Berlijn. Destijds liet ze al weten ernstig te twijfelen over deelname aan de US Open.

Barty ook afwezig

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, zegde eerder al af. Ook de Roemeense Simona Halep, nummer 2 van de wereld, besloot zich niet in te schrijven. Bij de mannen meldde onder anderen Rafael Nadal, de Spaanse nummer 2 van de wereld, zich af. Oud-winnaars Andy Murray en Kim Clijsters hebben een wildcard ontvangen. Het is nog de vraag of drievoudig winnaar Novak Djokovic meedoet.

Tamaëla licht toe

,,We hebben er wel even goed over na moeten denken’’, zegt Elise Tamaëla, de coach van Bertens over de afzegging van de US Open, het grandslamtoernooi dat op 31 augustus begint. ,,Maar gisterenavond, na de toespraak van Rutte, hebben we de knoop dorgehakt. Bij terugkeer uit Amerika zouden we twee weken in quarantaine moeten en dat komt heel slecht uit in de voorbereiding naar de toernooien in Rome en Parijs. Daar – tijdens de toernooien op gravel - wil Kiki er toch echt staan en zich dus goed voorbereiden. Bovendien is Amerika is ook niet een land waar je nu wilt zijn.’’

Het toernooi in Rome begint op 21 september en dat betekent dat Bertens, de huidige nummer zeven van de wereld, vanaf maandag nog zes weken heeft om in vorm te komen. En dus moet ze nog eens lang trainen voordat er eindelijk weer officiële ranglijstwedstrijden op het programma staan. Dan nog bestaat de kans de toernooien in Rome en Parijs alsnog niet doorgaan omdat de pandemie nog lang niet onder controle is. ,,Dit zijn we niet gewend en leuk is anders’’, zegt Tamaëla. ,,Maar het is wat het is en iedereen heeft hiermee te maken.’’

Ook Svitolina zegt af

Na Bertens besloot vrijdag ook Elina Svitolina af te zeggen voor het komende grandslamtoernooi in New York. "Gezien alle omstandigheden heb ik besloten om de US Open van 2020 niet te spelen", schrijft de tennisster uit Oekraïne op Twitter.

Svitolina, de nummer 5 van de wereld, bereikte vorig jaar de halve finales op Flushing Meadows. Ze verloor daarin van de Amerikaanse Serena Williams.