Ceylin Alvarado woedend na ’valse start’ Universiteitscross: ’Ze wisten dat de lichten niet werkten’

Na afloop van de cross ging Alvarado dan ook verhaal halen bij de Franse juryvoorzitter, maar die bleef bij zijn beslissing. „Hij zei me dat het misschien een verkeerde beslissing was, maar dat hij er nu niks meer aan kon doen”, vertelt de Nederlandse aan Sporza. „Hij had volgens mij gewoon bij de start zelf moeten beslissen dat er opnieuw vertrokken moest worden.”

Alvarado verklaart ook waarom ze bleef staan, hoewel de andere rensters wel vertrokken. „De lichten werkten niet en ineens ging er een fluitsignaal. Ik bleef staan, want dat is geen reglementaire start. De helft van het peloton blijft staan, de andere helft start. Het is aan de juryvoorzitter om aan te geven dat de start moet overgedaan worden. Hij heeft ons vooraf bovendien ook niets gezegd over de niet-werkende lichten.”

„Het is eigenlijk een valse start”, fulmineert ze, „maar daar doet hij (de juryvoorzitter, red.) niets aan. Ik ga vervolgens vechten voor mijn rechten, maar hij doet er heel luchtig over en doet of er niets gebeurd is. Het gaat mij niet om hoeveelste ik vandaag ben geworden, het gaat mij om de regels. En daar heeft de juryvoorzitter zich niet aan gehouden.”

Bekijk hier de beelden van de hectische start:

Bron: Het Nieuwsblad/Sporza