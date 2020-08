FA Cup voor Arsenal dankzij wereldgoal Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal is door de zege verzekerd van een plek in de Europa League. Door de vierde plek in de Premier League komt Chelsea net als dit seizoen uit in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het betekende de veertiende eindzege voor The Gunners in het beroemdste bekertoernooi ter wereld. Geen enkele Engelse club zegevierde vaker in de FA Cup. Arsenal stond voor de 21e keer in de finale, ook een record. Chelsea won in 2012 voor het laatst. De club blijft voorlopig steken op acht eindzeges. Ook in 2017 bleek Arsenal in de finale te sterk.

Ideale start niks waard coor Chelsea

Christian Pulisic zorgde in de vijfde minuut nog voor een ideale start voor The Blues. Het was voor de eerste keer dat een Amerikaan scoorde in de finale van de FA Cup. Maar uiteindelijk werd het niet zijn avond. Sterker nog: in de 49e minuut moest Pulisic het veld verlaten met een op het oog zware blessure.

Mateo Kovacic (tweede van links) wordt weggestuurd. Ⓒ ANP/HH

Een andere voormalig speler van Borussia Dortmund eiste de hoofdrol voor zich op. Na 26 minuten in de eerste helft zorgde Pierre-Emerick Aubameyang voor de gelijkmaker vanaf de penaltystip, nadat Cesar Azpilicueta de spits uit Gabon had gevloerd. In de tweede helft kroonde Aubameyang zichzelf tot matchwinner. In de 62e minuut stiffte de 31-jarige aanvaller de winnende treffer er fantastisch in.

In het vervolg deed Chelsea er alles aan om de boel glad te strijken, maar dat lukte niet. In de 73e minuut moest Mateo Kovacic nog vertrekken met zijn tweede gele en dus rode kaart. Ook Pedro moest diep in blessuretijd nog van het veld. De Spanjaard raakte geblesseerd aan zijn schouder. Omdat Chelsea-manager Frank Lampard al vijf keer had gewisseld eindigde zijn elftal het duel met negen man.