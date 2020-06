Trainer Leganés doet scheidsrechtersfluitje na en krijgt rood

In de slotseconden van de competitiewedstrijd deed hij nogal gefrustreerd of misschien dacht hij grappig te zijn. In ieder geval imiteerde Aguirre het fluitje van de scheidsrechter.

Het was in eerste instantie onduidelijk waarom de 61-jarige Aguirre rood kreeg in de 95e minuut, maar uit het wedstrijdrapport van scheidsrechter Martinez Munuera blijkt de ware reden. Hij kon vertrekken, „omdat hij het geluid van het fluitje van de scheidsrechter nadeed met de bedoeling om de spelers in verwarring te brengen.”