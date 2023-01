Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - Gebrek aan internationale strijd op EK’s slecht voor uitstraling Schaatsers roepen op tot verandering: WK’s worden gemist

Door Nick Tol

Het duel tussen Sander Eitrem en Patrick Roest zondag was zeldzaam spectaculair. Ⓒ ANP/HH

Ondanks de schitterende ontknoping op de 10 kilometer was het EK Allround & Sprint door het gebrek aan internationale strijd in de top slecht voor de uitstraling van de schaatssport. De meeste atleten en coaches lieten in Hamar duidelijk blijken dat ze ervan balen dat er dit seizoen geen WK Allround & Sprint op de agenda staat, maar wel een EK.