Zege met een traan voor Wellens

Tim Wellens (l) verslaat Marc Hirschi in de sprint van de Ardennenrit van de BinckBankTour. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

HOUFFALIZE - Op de Grote Markt van Blankenberge keken ze dinsdagochtend in hun teambus voor de start van de tweede rit van de BinckBank Tour naar de live-beelden van de begrafenis van hun ploegmaatje Bjorg Lambrecht. Hun 22-jarige makker die zo ongelukkige ten val kwam in de Ronde van Polen en enkele uren later op de operatietafel aan zijn verwondingen bezweek.