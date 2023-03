Comedy Capers in NBA: Dallas verdedigt aan verkeerde kant

Met nog een kleine twee minuten op de klok in het derde kwart stonden de spelers van de Warriors klaar om de bal in het spel te brengen. De Dallas-spelers waren echter in geen velden of wegen te bekennen. Die stonden aan de andere kant, klaar om te verdedigen. Daardoor konden de Golden State Warriors de gemakkelijkste twee punten van het seizoen scoren. Pijnlijk. Het waren uiteindelijk twee punten die het verschil maakten.

De club uit Dallas kondigde aan protest aan te tekenen tegen de gang van zaken. Volgens de Mavericks hadden zij op dat moment de bal moeten krijgen en niet de Warriors.

Jonathan Kuminga maakte 22 punten voor de Warriors. Bij de Mavericks was Luka Doncic goed voor 30 punten.