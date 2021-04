MMA-vechter wilde doorvechten na horrorbeenbreuk: ’Gedachten omzetten naar iets positiefs’

Al bij de eerste trap van de Amerikaan, nog voordat er überhaupt een klap was uitgedeeld, ging het vreselijk mis. Het onderbeen van Weidman klapte dubbel op het scheenbeen van Hall, waarna hetzelfde gebeurde op het moment hij zijn voet op de grond wilde zetten.

Het kraken van Weidmans bot ging door merg en been. Net als de vechter schreeuwden de fans het uit van afgrijzen. Ook bij het vertonen van de herhaling op de grote schermen in de arena ging een siddering van afschuw door de hal.

"Ik zag mijn been en wilde mijn gedachten op dat moment omzetten naar iets positiefs"

De 36-jarige Weidman verliet na een korte behandeling per brancard de kooi en liet zijn tranen daarbij de vrije loop. Zondag werd hij al geopereerd en vanuit zijn ziekenhuisbed heeft hij middels Instagram van zich laten horen.

„Ik heb alle steun ontvangen en gezien, maar ik heb nog niet kunnen reageren, omdat ik nog niet op mijn telefoon kan, doordat de pijn nogal zwaar is. Ik krijg zo weer wat medicijnen, maar ik wil iedereen bedanken voor de steun en liefde. Ik wil hier sterker van terugkomen”, zo laat hij weten.

Chris Weidman werd weggedragen na zijn horrorblessure Ⓒ ANP/HH

Weidman vervolgt: „Uriah Hall (zijn opponent, red) was erg chic met zijn reactie. Hij was ook erg bezorgd om mij. Maar ja, het was natuurlijk ook nogal wreed. Maar ik ga hier doorheen komen.” Hij geeft meteen een revalidatieplaatje mee: „Zonder krukken lopen en bijvoorbeeld autorijden...en laat staan trainen, dat gaat tussen de 6 en 12 maanden duren. Dan kan ik weer.”

Dat Weidman nadat hij zijn been brak, gewoon nog opstond én door wilde vechten, kan hij wel verklaren. „Ik zag mijn been en wilde mijn gedachten op dat moment omzetten naar iets positiefs. Maar ja, dit is allesbehalve leuk. Ik kan het niet geloven.”

De MMA-vechter is bedolven onder de steun. „Mijn familie, vrienden en fans wil ik enorm bedanken, het betekent veel voor me. Ik ga nog op iedereen reageren. Wel kan ik laten weten dat het een succesvolle operatie is geweest. Ik hou van jullie en iedereen bedankt.”

Niet eerste keer

Saillant genoeg is het niet de eerste keer dat Weidman een beenbreuk van dichtbij meemaakt. In 2013 behield hij zijn middengewichttitel doordat Anderson Silva in een direct duel een vergelijkbare blessure opliep.

Weidman was enkele maanden eerder door een overwinning op diezelfde Silva tot nieuwe kampioen gekroond. In december 2015 verloor de Amerikaan zijn kampioensgordel aan landgenoot Luke Rockhold. Het betekende zijn eerste nederlaag als MMA-vechter. Sindsdien verloor Weidman vijf van zijn laatste zeven partijen.

Bekijk hieronder het moment waarop Chris Weidman zijn been breekt. Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren: